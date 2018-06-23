Украинец получил приглашение от БК "Чикаго" для выступления в Летней лиге НБА

Свои силы Кобец испытает в Летней лиге НБА, которая стартует в Лос-Анджелесе в начале июля. За это время 22-летний воспитанник “Черкасских обезьян” попытается зарекомендовать себя наилучшим образом.

Александр, как еще один воспитанник черкасского клуба — Святослав Михайлюк, выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА-2018, однако не был избран в двух раундах.

По его же словам, путь к НБА он будет прокладывать другим способом.

“Очевидно, что я не ожидал себя увидеть в числе задрафтованных. В то же время я знаю, что сейчас мне нужно зарабатывать авторитет в летней лиге НБА. Первый матч уже 7 июля. С этого и начнем”, — рассказал Кобец.

Тренер “Обезьян” Максим Михельсон заявил о давней слежке за его подопечным от “Чикаго”: “Чикаго Буллз” следил за выступлениями Саши в Суперлиге еще с середины сезона. А о месте в Летней лиге было договорено еще в марте, наверное, это было первое приглашение из всех игроков Буллз“.

Отметим, что в прошлом сезоне Кобец был одним из самых результативных игроков “Черкасских обезьян”. В среднем за матч он получил 14,3 очков в среднем за игру, что было 9 показателем Суперлиги Пари-Матч. Также на счету Кобца 3,2 подбора и 1,7 передач в среднем за матч.