Українець отримав запрошення від БК "Чикаго" для виступу у Літній лізі НБА

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Київ • УНН

 • 9728 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Захисник збірної України і “Черкаських Мавп” Олександр Кобець отримав запрошення від клубу НБА “Чикаго Буллз”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Свої сили Кобець випробує у Літній лізі НБА, яка стартує у Лос-Анжелесі на початку липня. За цей час 22-річний вихованець “Черкаських Мавп” спробує зарекомендувати себе найкращим чином.

Олександр, як іще один вихованець черкаського клубу — Святослав Михайлюк, виставляв свою кандидатуру на Драфт НБА-2018, однак не був обраний у двох раундах.

За його ж словами, шлях до НБА він буде прокладати іншим способом.

“Очевидно, що я не очікував себе побачити у числі задрафтованих. Водночас я знаю, що зараз мені потрібно заробляти авторитет у літній лізі НБА. Перший матч уже 7-го липня. З цього і почнемо”, — розповів Кобець.

Тренер “Мавп” Максим Міхельсон заявив про давнє стеження за його підопічним від “Чикаго”: “Чикаго Буллз” стежив за виступами Саші у Суперлізі ще з середини сезону. А про місце у Літній лізі було домовлено ще у березні, напевне, це було перше запрошення з усіх гравців Буллз“.

Відзначимо, що у минулому сезоні Кобець був одним із найрезультативніших гравців “Черкаських Мавп”. У середньому за матч він здобував 14,3 очок у середньому за гру, що було 9 показником Суперліги Парі-Матч. Також на рахунку Кобця 3,2 підбирання та 1,7 передач у середньому за матч.

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