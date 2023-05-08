Украинец Александр Гвоздик досрочно отправил соперника в нокаут
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинский боксер Александр Гвоздик досрочно победил латвийца Ричарда Болотникса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Десятираундовый поединок по профессиональному боксу в полутяжелом весе состоялся в мексиканской Гвадалахаре на арене Akron Stadium в андеркарде боя Сауль Альварес – Джон Райдер.
Украинский экс-чемпион мира остановил соперника в шестом раунде, одержав победу техническим нокаутом.
Отмечается, что для Александра Гвоздика эта победа стала 19-й на профессиональном ринге, 15-й досрочной и второй после трехлетнего перерыва в карьере. 36-летний боксер из Харькова в феврале этого года в шестираундовом поединке единогласным решением судей одолел мексиканца Хосе Обандо.
Напомним
Украинские синхронистки завоевали "золото" на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию.