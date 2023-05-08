Українець Олександр Гвоздик достроково відправив суперника в нокаут
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Український боксер Олександр Гвоздик достроково переміг латвійця Річарда Болотнікса . Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Десятираундовий поєдинок з професійного боксу у напівважкій вазі відбувся у мексиканській Гвадалахарі на арені Akron Stadium в андеркарді бою Сауль Альварес – Джон Райдер.
Український екс-чемпіон світу зупинив суперника у шостому раунді, здобувши перемогу технічним нокаутом.
Зазначається, що для Олександра Гвоздика ця перемога стала 19-ою на професійному рингу, 15-ою достроковою та другою після трирічної перерви в кар'єрі. 36-річний боксер з Харкова у лютому цього року у шестираундовому поєдинку одноголосним рішенням суддів здолав мексиканця Хосе Обандо.
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