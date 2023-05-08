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Українець Олександр Гвоздик достроково відправив суперника в нокаут

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Український боксер Олександр Гвоздик достроково переміг латвійця Річарда Болотнікса . Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Десятираундовий поєдинок з професійного боксу у напівважкій вазі відбувся у мексиканській Гвадалахарі на арені Akron Stadium в андеркарді бою Сауль Альварес – Джон Райдер.

Український екс-чемпіон світу зупинив суперника у шостому раунді, здобувши перемогу технічним нокаутом.

Зазначається, що для Олександра Гвоздика ця перемога стала 19-ою на професійному рингу, 15-ою достроковою та другою після трирічної перерви в кар'єрі. 36-річний боксер з Харкова у лютому цього року у шестираундовому поєдинку одноголосним рішенням суддів здолав мексиканця Хосе Обандо.

Нагадаємо

Українські синхроністки вибороли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання.

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