Українські синхроністки вибороли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українські синхроністки вибороли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
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"Золотом завершують українські "русалоньки" виступ на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє.
За виступ в акробатичній групі українки отримали 260.2750 бали, значно випередивши найближчих конкуренток — команди США та Китаю. Наші синхроністки вдруге поспіль виграли етап Кубка світу в акробатиці", - написали в Мінмолодь спорту.
Деталі
Так, чемпіонками стали: Владислава та Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко.
На етапі Кубка світу у Монпельє збірна України посіла третє місце у медальному заліку, виборовши три нагороди: дві золоті — в довільному дуеті та акробатичній групі та срібну — в технічному соло.
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