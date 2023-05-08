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Українські синхроністки вибороли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання

Українські синхроністки вибороли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання

Київ • УНН

 • 1867809 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Українські синхроністки вибороли "золото" на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту. 

Цитата

"Золотом завершують українські "русалоньки" виступ на другому етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє.

За виступ в акробатичній групі українки отримали 260.2750 бали, значно випередивши найближчих конкуренток — команди США та Китаю. Наші синхроністки вдруге поспіль виграли етап Кубка світу в акробатиці", - написали в Мінмолодь спорту.

Деталі

Так, чемпіонками стали: Владислава та Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко.

На етапі Кубка світу у Монпельє збірна України посіла третє місце у медальному заліку, виборовши три нагороди: дві золоті — в довільному дуеті та акробатичній групі та срібну — в технічному соло.

Нагадаємо

На турнір зі спортивного орієнтування Україна зайняла весь п’єдестал.

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