Турнір зі спортивного орієнтування: Україна зайняла весь п’єдестал
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Українські паралімпійці зайняли весь п’єдестал на міжнародному рейтинговому турнірі зі спортивного орієнтування. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Збірна України спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату виборола "золото", "срібло" та "бронзу" у паралімпійському класі змагань за сумою трьох дисциплін — ПреО, ТемпО та Спринт.
"Українські паралімпійці окупували весь п’єдестал пошани на міжнародному рейтинговому турнірі зі спортивного орієнтування у литовському місті Йонава", - написали в Мінмолодьспорту.
Медалістами стали:
"Золото": Сергій Кириченко.
"Срібло": Владислав Вовк.
"Бронза": Валерій Литвинов.
Зазначається, що у паралімпійському класі змагань виступали спортсмени з п'яти країн. Україну представляли шість спортсменів.
Нагадаємо
Україна здобула 28 нагород з парапауерліфтингу на Кубку світу.