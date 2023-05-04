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Турнір зі спортивного орієнтування: Україна зайняла весь п’єдестал

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Українські паралімпійці зайняли весь п’єдестал на міжнародному рейтинговому турнірі зі спортивного орієнтування. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Збірна України спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату виборола "золото", "срібло" та "бронзу" у паралімпійському класі змагань за сумою трьох дисциплін — ПреО, ТемпО та Спринт.

"Українські паралімпійці окупували весь п’єдестал пошани на міжнародному рейтинговому турнірі зі спортивного орієнтування у литовському місті Йонава", - написали в Мінмолодьспорту.

Медалістами стали:

"Золото": Сергій Кириченко.
"Срібло": Владислав Вовк.
"Бронза": Валерій Литвинов.

Зазначається, що у паралімпійському класі змагань виступали спортсмени з п'яти країн. Україну представляли шість спортсменів.

Нагадаємо

Україна здобула 28 нагород з парапауерліфтингу на Кубку світу.

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