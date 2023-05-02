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Україна здобула 28 нагород з парапауерліфтингу на Кубку світу

Київ • УНН

 • 1596847 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Збірна України завоювала 28 нагород на Кубку світу з парапауерліфтингу. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

28 нагород, з яких 17 золотих, 7 срібних та 4 бронзових завоювала паралімпійська збірна України на Кубку світу з парапауерліфтингу, що завершився у столиці Грузії Тбілісі.

Наталя Олійник встановила європейський рекорд у ваговій категорії до 86 кг. Спортсменка з Луганщини підкорила вагу 143 кг.

Зазначається, що у змаганнях взяли участь 108 атлетів з 24 країн світу, Україну представляли 11 спортсменів.

Нагадаємо

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв у двох видах загального заліку Кубка світу-2023.

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