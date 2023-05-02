Український гімнаст Ілля Ковтун виграв у двох видах загального заліку Кубка світу-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Український гімнаст Ілля Ковтун виграв у двох видах загального заліку Кубка світу-2023. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення НОК України.
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Так, 19-річний черкащанин здобув три золота з чотирьох можливих і третій рік поспіль виграв загальний залік на паралельних брусах, а от перемогу на поперечині він святкував вперше.
Зазначається, що перед заключним етапом КС, який проходив цього вікенду в столиці Єгипту Каїрі, учень Ірини Надюк був беззаперечним лідером на своєму коронному приладі, де в його активі вже були золото Дохи та Коттбуса, а також срібло Баку.
А от для першого місця на поперечині йому обов’язково потрібно було увійти до трійки призерів, що він і зробив, ставши чемпіоном у Каїрі.
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