Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл в двух видах общего зачета Кубка мира-2023

Детали

Так, 19-летний черкащанин добыл три золота из четырех возможных и третий год подряд выиграл общий зачет на параллельных брусьях, а вот победу на перекладине он праздновал впервые.

Отмечается, что перед заключительным этапом КС, который проходил в этот уик-энд в столице Египта Каире, ученик Ирины Надюк был безоговорочным лидером на своем коронном приборе, где в его активе уже были золото Дохи и Коттбуса, а также серебро Баку.

А вот для первого места на перекладине ему обязательно нужно было войти в тройку призеров, что он и сделал, став чемпионом в Каире.

Напомним,

На ЧМ по хоккею сборная Украины провела свой самый результативный матч с 2012 года.