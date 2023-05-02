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Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл в двух видах общего зачета Кубка мира-2023

Киев • УНН

 • 1812115 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл в двух видах общего зачета Кубка мира-2023. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение НОК Украины. 

Детали

Так, 19-летний черкащанин добыл три золота из четырех возможных и третий год подряд выиграл общий зачет на параллельных брусьях, а вот победу на перекладине он праздновал впервые.

Отмечается, что перед заключительным этапом КС, который проходил в этот уик-энд в столице Египта Каире, ученик Ирины Надюк был безоговорочным лидером на своем коронном приборе, где в его активе уже были золото Дохи и Коттбуса, а также серебро Баку.

А вот для первого места на перекладине ему обязательно нужно было войти в тройку призеров, что он и сделал, став чемпионом в Каире.

Напомним,

На ЧМ по хоккею сборная Украины провела свой самый результативный матч с 2012 года.

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