ЧС з хокею: збірна України провела свій найрезультативніший матч з 2012 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Збірна України з хокею на Чемпіонаті світу провела свій найрезультативніший матч вперше з 2012 року. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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"За крок до "золота" чемпіонату світу! "Гольовий дощ" влаштувала чоловіча збірна України з хокею на світовій першості у дивізіоні ІВ свої суперникам з Нідерландів і здобула блискучу перемогу з рахунком — 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)", - написали в Мінмолодьспорту.
Деталі
"Синьо-жовтим" вперше з 2012 року вдалося закинути 14 шайб. 4 голи на рахунку Данило Трахта, який отримав приз "найкращий гравець матчу". Хет-триком відзначився Ілля Коренчук.
Після трьох поспіль перемог у чотирьох матчах збірна України очолює турнірну таблицю дивізіону ІВ. Вирішальний матч підопічні Вадима Шахрайчука проведуть 29 квітня у Таллінні проти збірної Японії.
Переможець групи IB перейде до вищого дивізіону IА.
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