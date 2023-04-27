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Національний олімпійський комітет оголосив імена найкращих спортсменів квітня

Київ • УНН

 • 770975 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України розглянула досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми у квітні й визначила головних героїв другого місяця весни, повідомили в організації, пише УНН.

Деталі

«Найкращим спортсменом квітня 2023 року» став Ілля Ковтун – дворазовий бронзовий призер та чемпіон Європи зі спортивної гімнастики. «Найкращим тренером квітня 2023 року» визнано Ірину Надюк – особистого тренера Іллі Ковтуна.

«Найкращою юною спортсменкою квітня 2023 року» стала Анна Максименко – бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування серед юніорів в особистих змаганнях шпажисток. «Найкращим тренером юної спортсменки квітня 2023 року» визнано Андрія Орліковського – особистого тренера Анни Максименко.

Також за підготовку найкращого спортсмена квітня 2023 року – Іллі Ковтуна, нагороду отримає й Українська федерація гімнастики та Центральний спортивний клуб Збройних сил України.

Лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками.

Доповнення

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну по всьому світу проходять заклики щодо недопущення спортсменів держави-агресора до міжнародних змагань.

Зокрема, Естонія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допускати росію до Олімпіади, у Грузії та Лозанні пройшли акції із закликом бойкотувати участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, а Чеська асоціація фехтування та НОК Канади виступили за відсторонення збірних рф та рб від міжнародних турнірів, допоки триває військове вторгнення.

Завдяки розголосу Міжнародна федерація хокею постановила не допускати росіян та білорусів до турнірів, допоки триває війна в Україні, а Міжнародна федерація баскетболу виключила збірну росії з кваліфікації на Олімпійські ігри-2024.

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