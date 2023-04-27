Национальный олимпийский комитет объявил имена лучших спортсменов апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины рассмотрела достижения украинских спортсменов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы в апреле и определила главных героев второго месяца весны, сообщили в организации, пишет УНН.
Детали
«Лучшим спортсменом апреля 2023 года» стал Илья Ковтун – двукратный бронзовый призер и чемпион Европы по спортивной гимнастике. «Лучшим тренером апреля 2023 года» признана Ирина Надюк – личный тренер Ильи Ковтуна.
«Лучшей юной спортсменкой апреля 2023 года» стала Анна Максименко – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию среди юниоров в личных соревнованиях шпажисток. «Лучшим тренером юной спортсменки апреля 2023 года» признан Андрей Орликовский – личный тренер Анны Максименко.
Также за подготовку лучшего спортсмена апреля 2023 года – Ильи Ковтуна, награду получит и Украинская федерация гимнастики и Центральный спортивный клуб Вооруженных сил Украины.
Лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками.
Дополнение
После полномасштабного вторжения россии в Украину по всему миру проходят призывы о недопущении спортсменов государства-агрессора к международным соревнованиям.
В частности, Эстония призвала Международный олимпийский комитет не допускать россию к Олимпиаде, в Грузии и Лозанне прошли акции с призывом бойкотировать участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, а Чешская ассоциация фехтования и НОК Канады выступили за отстранение сборных рф и рб от международных турниров, пока продолжается военное вторжение.
Благодаря огласке Международная федерация хоккея постановила не допускать россиян и белорусов к турнирам, пока продолжается война в Украине, а Международная федерация баскетбола исключила сборную россии из квалификации на Олимпийские игры-2024.