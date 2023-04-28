ЧМ по хоккею: сборная Украины провела свой самый результативный матч с 2012 года

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"В шаге от "золота" чемпионата мира! "Голевой дождь" устроила мужская сборная Украины по хоккею на мировом первенстве в дивизионе ІВ свои соперникам из Нидерландов и одержала блестящую победу со счетом — 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)", - написали в Минмолодежьспорта.

Детали

"Сине-желтым" впервые с 2012 года удалось забросить 14 шайб. 4 гола на счету Даниила Трахта, который получил приз "лучший игрок матча". Хет-триком отметился Илья Коренчук.

После трех подряд побед в четырех матчах сборная Украины возглавляет турнирную таблицу дивизиона ІВ. Решающий матч подопечные Вадима Шахрайчука проведут 29 апреля в Таллинне против сборной Японии.

Победитель группы IB перейдет в высший дивизион IА.

Напомним

Национальный олимпийский комитет объявил имена лучших спортсменов апреля.