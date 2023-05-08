Украинские синхронистки завоевали "золото" на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинские синхронистки завоевали "золото" на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию во французском Монпелье. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
Цитата
"Золотом завершают украинские "русалочки" выступление на втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию во французском Монпелье.
За выступление в акробатической группе украинки получили 260.2750 баллов, значительно опередив ближайших конкуренток — команды США и Китая. Наши синхронистки второй раз подряд выиграли этап Кубка мира в акробатике", - написали в Минмолодежи спорта.
Детали
Так, чемпионками стали: Владислава и Марина Алексеевы, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко.
На этапе Кубка мира в Монпелье сборная Украины заняла третье место в медальном зачете, завоевав три награды: две золотые — в произвольном дуэте и акробатической группе и серебряную — в техническом соло.
Напомним
На турнир по спортивному ориентированию Украина заняла весь пьедестал.