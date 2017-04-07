Украинец О.Пелешенко стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинские спортсмены продолжили развивать успехи на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, что проходит в Сплите (Хорватия), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Чемпионом Европы в категории до 85кг стал Александр Пелешенко. С суммой 386 кг наш соотечественник оказался на первой строчке.
Кроме того, по рывок в 175 кг и толчок в 211кг Украинский спортсмен получил соответственно малую “золотую” и малую “серебряную” медали.
Отметим, что другая представительница Украины Ирина Деха (75 кг) получила малую золотую медаль. И.Деси не было равных в рывке, где она справилась со штангой весом 120 кг и поднялась на высшую ступень пьедестала.
Напомним, что в предыдущие соревновательные дни награды получали украинском Мария Хлян и Вероника Ивасюк.