Українець О.Пєлєшенко став чемпіоном Європи з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Українські спортсмени продовжили розвивати успіхи на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що відбувається у Спліті (Хорватія), передає УНН з посиланням на НОК України.
Чемпіоном Європи у категорії до 85кг став Олександр Пєлєшенко. З сумою 386 кг наш співвітчизник виявився на першій сходинці.
Окрім того, за ривок в 175 кг і поштовх в 211кг український спортсмен отримав відповідно малу “золоту” і малу “срібну” медалі.
Зазначимо, що інша представниця України Ірина Деха (75 кг) здобула малу золоту медаль. І.Десі не було рівних в ривку, де вона справилась зі штангою вагою 120кг і піднялась на найвищу сходинку п’єдесталу.
Нагадаємо, що в попередні змагальні дні нагороди здобували українки Марія Хлян та Вероніка Івасюк.