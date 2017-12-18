Украинец пытался вывезти в Китай через аэропорт "Борисполь" 10 кг янтаря

"Работники Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС зафиксировали очередную попытку незаконного вывоза за пределы Украины партии крупнофракцийного необработанного янтаря общим весом около 10 кг", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, камни были обнаружены в багажном отделении в чемодане нашего соотечественника, который улетал авиарейсом в Китай транзитом через Катар.

Гражданин для прохождения таможенного контроля избрал упрощенную систему - "зеленый коридор", чем автоматически засвидетельствовал, что не перемещает через таможенную границу Украины запрещенных или ограниченных к вывозу предметов и товаров.

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По факту происшествия составлен протокол о нарушении таможенных правил. Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу.

В ГФС также отметили, что всего с начала года работниками Киевской таможни ГФС составлено 6 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами нарушения был янтарь, общим весом более 60 кг и общей стоимостью около 5 млн грн.