Українець намагався вивезти до Китаю через аеропорт "Бориспіль" 10 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У столичному аеропорту “Бориспіль” затримано громадянина України, який намагався вивезти до Китаю 10 кг необробленого бурштину, повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.
“Працівники Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС зафіксували чергову спробу незаконного вивезення за межі України партії крупнофракційного необробленого бурштину загальною вагою біля 10 кг”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, каміння було виявлено в багажному відділенні у валізі нашого співвітчизника, який відлітав авіарейсом до Китаю транзитом через Катар.
Громадянин для проходження митного контролю обрав спрощену систему — “зелений коридор”, чим автоматично засвідчив, що не переміщує через митний кордон України заборонених, або обмежених до вивезення предметів та товарів.
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За фактом події складено протокол про порушення митних правил. Бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі.
У ДФС також зазначили, що всього з початку року працівниками Київської митниці ДФС складено 6 протоколів про порушення митних правил, де предметами порушення був бурштин, загальною вагою понад 60 кг і загальною вартістю близько 5 млн грн.