Украинец пытался провезти из Польши 185 флаконов с духами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В международном пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей пограничники Львовского отряда обнаружили у 40-летнего гражданина Украины значительное количество средств и 185 флаконов с духами известных брендов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Мужчина возвращался в Украину на автомобиле Volkswagen и для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым показывая, что не имеет запрещенных предметов для перевозки. Однако при проверке у пограничников возникло подозрение о возможном незаконном перемещении товаров. Именно поэтому было принято решение о совместном с работниками фискальной службы углубленном осмотре транспортного средства.
В результате проверки в багажнике автомобиля пограничники нашли 185 флаконов с духами различных марок и емкости. Во время дальнейшего осмотра в салоне среди вещей обнаружили 84 тысячи долларов США и 20 тысяч евро.
Сейчас сумма оценки духов устанавливается.
Напомним, грек пытался провезти в Украину меховые шубы из Афин.