Украинец пытался провезти из Польши 185 флаконов с духами

Мужчина возвращался в Украину на автомобиле Volkswagen и для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым показывая, что не имеет запрещенных предметов для перевозки. Однако при проверке у пограничников возникло подозрение о возможном незаконном перемещении товаров. Именно поэтому было принято решение о совместном с работниками фискальной службы углубленном осмотре транспортного средства.

В результате проверки в багажнике автомобиля пограничники нашли 185 флаконов с духами различных марок и емкости. Во время дальнейшего осмотра в салоне среди вещей обнаружили 84 тысячи долларов США и 20 тысяч евро.

Сейчас сумма оценки духов устанавливается.

Напомним, грек пытался провезти в Украину меховые шубы из Афин.