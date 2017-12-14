Українець намагався провезти з Польщі 185 флаконів з парфумами

Чоловік повертався в Україну автомобілем Volkswagen і для перетину кордону обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим показуючи, що не має заборонених предметів для перевезення. Однак під час перевірки у прикордонників виникла підозра про можливе незаконне переміщення товарів. Саме тому було прийнято рішення про спільний з працівниками фіскальної служби поглиблений огляд транспортного засобу.

У результаті перевірки в багажнику автомобіля прикордонники знайшли 185 флаконів з парфумами різних марок та ємності. Під час подальшого огляду в салоні серед речей виявили 84 тисячі доларів США та 20 тисяч євро.

Наразі сума оцінки парфумів встановлюється.

Нагадаємо, грек намагався провезти в Україну хутряні шуби з Афін.