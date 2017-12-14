Українець намагався провезти з Польщі 185 флаконів з парфумами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У міжнародному пункті пропуску "Рава-Руська", що на кордоні з Польщею, прикордонники Львівського загону виявили у 40-річного громадянина України значну кількість коштів та 185 флаконів з парфумами відомих брендів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Чоловік повертався в Україну автомобілем Volkswagen і для перетину кордону обрав смугу руху "зелений коридор", тим самим показуючи, що не має заборонених предметів для перевезення. Однак під час перевірки у прикордонників виникла підозра про можливе незаконне переміщення товарів. Саме тому було прийнято рішення про спільний з працівниками фіскальної служби поглиблений огляд транспортного засобу.
У результаті перевірки в багажнику автомобіля прикордонники знайшли 185 флаконів з парфумами різних марок та ємності. Під час подальшого огляду в салоні серед речей виявили 84 тисячі доларів США та 20 тисяч євро.
Наразі сума оцінки парфумів встановлюється.
Нагадаємо, грек намагався провезти в Україну хутряні шуби з Афін.