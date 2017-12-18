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Актуальное
Украинец пытался переправить в Польшу партию старинных книг

Украинец пытался переправить в Польшу партию старинных книг

Киев  •  УНН

 • 6939 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во Львовской области задержан житель Одессы, который пытался контрабандой вывезти в Польшу партию старинных книг. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает УНН.

"43-летний житель Одессы, автомобилем "VW Multivan" следовал из Украины в Республику Польша как пассажир через пункт пропуска "Шегини - Медика" (Львовская область).

Во время таможенного контроля транспортного средства у работников таможни возникло подозрение о наличии в нем товаров, подлежащих обязательному декларированию и налогообложению", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, при осмотре в пассажирском отделе автомобиля было обнаружено 20 томов книги "Большая Энциклопедия", 1902-1905 годов выпуска издательства "Библиографический Институтъ" (Мейеръ) въ Лейпцигъ и Вънъ, и Книгоиздательское Товарищество "Просвъщение" въ С.-Петербургъ; а также книгу "Промышленная архитектура", 1935 гг. выпуска.

На правонарушителя составлен протокол. Книги изъяты до решения суда.

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