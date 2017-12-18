Українець намагався переправити до Польщі партію старовинних книг

“43-річний мешканець Одеси, автомобілем "VW Multivan" прямував з України до Республіки Польщі як пасажир через пункт пропуску "Шегині — Медика" (Львівщина).

Під час митного контролю транспортного засобу у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Львів'янин намагався вивезти до Польщі старовинні видання Пушкіна та Дікенса

Як зазначається, під час огляду в пасажирському відділі автомобіля було виявлено 20 томів книги “Большая Энциклопедия”, 1902-1905 років випуску видавництва “Библіографическій Институтъ” (Мейеръ) въ Лейпцигъ и Вънъ, и Книгоиздательское Товарищество “Просвъщеніе” въ С.-Петербургъ; а також книгу “Промышленная архитектура”, 1935 р. випуску.

До правопорушника складено протокол. Книги вилучено до рішення суду.