Украинец Михайлюк провел самый результативный матч за новый клуб НБА

Детали

Украинец впервые в сезоне появился в старте “Тандер” и отметился 5-ю набранными пунктами в стартовой четверти. Впоследствии украинец провел эффектный отрезок в котором завершил аллей-уп от партнера и оформил слэм-данк. Таких стараний украинском оказалось мало для итогового успеха “Оклахомы” — поражение 106: 127.

Отыграв 27 минут и 16 секунд, украинец набрал 16 очков (5/7 двухочковых, 2/3 трехочковых), сделал 3 подбора и 1 передачу.

Дополнение

Михайлюк впервые в карьере набрал 16 очков после перехода в “Оклахому”.