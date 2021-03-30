Украинец Михайлюк провел самый результативный матч за новый клуб НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По итогам игрового дня в НБА Святослав Михайлюк провел результативный выступление в составе “Оклахома-Сити Тандер” против “Далласа”, передает корреспондент УНН.
Детали
Украинец впервые в сезоне появился в старте “Тандер” и отметился 5-ю набранными пунктами в стартовой четверти. Впоследствии украинец провел эффектный отрезок в котором завершил аллей-уп от партнера и оформил слэм-данк. Таких стараний украинском оказалось мало для итогового успеха “Оклахомы” — поражение 106: 127.
Отыграв 27 минут и 16 секунд, украинец набрал 16 очков (5/7 двухочковых, 2/3 трехочковых), сделал 3 подбора и 1 передачу.
Дополнение
Михайлюк впервые в карьере набрал 16 очков после перехода в “Оклахому”.