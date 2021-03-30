Українець Михайлюк провів найрезультативніший матч за новий клуб НБА

Деталі

Українець вперше в сезоні з’явився в старті “Тандер” та відзначився 5-ма набраними пунктами у стартовій чверті. Згодом українець провів ефектний відрізок в якому завершив алей-уп від партнера та оформив слем-данк. Таких старань українця виявилося замало для підсумкового успіху “Оклахоми” — поразка 106:127.

Відігравши 27 хвилин і 16 секунд, українець набрав 16 очок (5/7 двоочкових, 2/3 триочкових), зробив 3 підбирання та 1 передачу.

Доповнення

Михайлюк вперше в кар’єрі набрав 16 очок після переходу в “Оклахому”.