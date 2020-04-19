Украинец Лунин может стать резервным вратарем "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Голкипер сборной Украины Андрей Лунин станет вторым вратарем мадридского "Реала", начиная с сезона 2020-21. Это утверждает испанская Marca, передает УНН.
По информации источника, украинец должен воспользоваться возвращением Альфонса Ареолы в "ПСЖ", который намерен чаще получать игровую практику, чтобы попасть на Евро-2020 в 2021 году.
Отмечается, что голкипер "Реала" Лунин заметно прогрессировал в игровом плане в "Овьедо", но его прогресс был остановлен вспышкой коронавируса.
Также руководители "галактикос" выражают полное доверие нашему соотечественнику.
Добавим, в текущем сезоне на счету Лунина 9 матчей по контракту аренды в "Овьедо", в которых он пропустил 10 голов и сыграл один матч на ноль.