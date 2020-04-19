Українець Лунін може стати резервним воротарем "Реала"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Голкіпер збірної України Андрій Лунін стане другим воротарем мадридського "Реала", починаючи з сезону 2020-21. Це стверджує іспанська Marca, передає УНН.
За інформацією джерела, українець повинен скористатися поверненням Альфонса Ареоли в "ПСЖ", який має намір частіше отримувати ігрову практику, щоб потрапити на Євро-2020 в 2021 році.
Відзначається, що голкіпер "Реалу" Лунін помітно прогресував у ігровому плані в "Ов'єдо", але його прогрес був зупинений спалахом коронавірусу.
Також керівники "галактікос" виражають повну довіру нашому співвітчизнику.
Додамо, у поточному сезоні на рахунку Луніна 9 матчів за контрактом оренди в "Ов'єдо", в яких він пропустив 10 голів і зіграв один матч на нуль.