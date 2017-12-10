Украинец Лень вошел в топ-10 по блок-шотами в истории БК Финикс
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. По итогам поединка регулярного чемпионата НБА "Вашингтон Уизардс" - "Финикс Санс", центровой Алексей Лень улучшил свою позицию в историческом списке лидеров "солнечных", передает УНН со ссылкой на сайт "Санс".
В игре с "Уизардс" наш центровой стал лучшим игроком противостояния по количеству поставленных блок-шотов - 3. Данное достижение позволило Леню обойти Гара Херда (303 блоки) и выйти на 9-е место в истории "Финиксу" за блок-шотами - 305 .
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До 8-го места на котором находится Оливер Миллер Украинской не хватает 31 блок-шота.
Примечательно, что лидером списка является Ларри Нэнс - 940. Звезды "Санс" 21-века Шон Мэрион (894) и Амаре Стадемаер (722) занимают соответственно 3 и 5 строчку.
Добавим, что матч закончился в пользу "Вашингтона" - 109: 99, а Лень еще принес 7 очков и 8 пибирань.