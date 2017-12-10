Українець Лень увійшов до топ-10 за блок-шотами в історії БК Фінікс
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За підсумками поєдинку регулярного чемпіонату НБА "Вашингтон Візардс" – "Фінікс Санс", центровий Олексій Лень покращив свою позицію в історичному списку лідерів "сонячних", передає УНН з посиланням на сайт "Санс".
У грі з "візардс" наш центровий став найкращим гравцем протистояння за кількістю поставлених блок-шотів – 3. Дане досягнення дозволило Леню обійти Гара Херда (303 блоки) і вийти на 9-те місце в історії "Фініксу" за блок-шотами – 305.
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До 8-го місця на якому перебуває Олівер Міллер українцю не вистачає 31 блок-шоту.
Примітно, що лідером списку є Леррі Ненс – 940. Зірки "Санс" 21-сторіччя Шон Меріон (894) і Амаре Стадемаер (722) займають відповідно 3 і 5 рядок.
Додамо, що матч закінчився на користь "Вашингтона" – 109:99, а Лень ще приніс 7 очок і 8 пібирань.