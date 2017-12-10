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Українець Лень увійшов до топ-10 за блок-шотами в історії БК Фінікс

Київ • УНН

 • 15472 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. За підсумками поєдинку регулярного чемпіонату НБА "Вашингтон Візардс" – "Фінікс Санс", центровий Олексій Лень покращив свою позицію в історичному списку лідерів "сонячних", передає УНН з посиланням на сайт "Санс".

У грі з "візардс" наш центровий став найкращим гравцем протистояння за кількістю поставлених блок-шотів – 3. Дане досягнення дозволило Леню обійти Гара Херда (303 блоки) і вийти на 9-те місце в історії "Фініксу" за блок-шотами – 305.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Центровий Лень відзначився 14 очками в матчі з Торонто Репторс

До 8-го місця на якому перебуває Олівер Міллер українцю не вистачає 31 блок-шоту.

Примітно, що лідером списку є Леррі Ненс – 940. Зірки "Санс" 21-сторіччя Шон Меріон (894) і Амаре Стадемаер (722) займають відповідно 3 і 5 рядок.

Додамо, що матч закінчився на користь "Вашингтона" – 109:99, а Лень ще приніс 7 очок і 8 пібирань.

Українські Національні Новини

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