Украинец хотел выехать за границу с подделкой паспорта страны ЕС

Мужчину, который выдавал себя за гражданина Республики Чехия, обнаружили сегодня утром на границе с Румынией, когда он пытался покинуть страну через пункт пропуска "Порубное".

"Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обнаружили, что паспорт гражданина Республики Чехия является поддельным. На информационной странице документа обнаружено двойную пленку и другие признаки подделки", - добавили пограничники.

За подделку документа мужчине светит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 358 Уголовного кодекса Украины, о чем было проинформировано представителей Национальной полиции.

Напомним, иностранец пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны.