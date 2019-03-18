Украинец хотел выехать за границу с подделкой паспорта страны ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. На Буковине пограничники обнаружили украинца, который попытался пересечь границу с помощью поддельного паспорта гражданина страны ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкого
пограничного отряда ГПСУ.
Мужчину, который выдавал себя за гражданина Республики Чехия, обнаружили сегодня утром на границе с Румынией, когда он пытался покинуть страну через пункт пропуска "Порубное".
"Во время прохождения пограничного контроля правоохранители обнаружили, что паспорт гражданина Республики Чехия является поддельным. На информационной странице документа обнаружено двойную пленку и другие признаки подделки", - добавили пограничники.
За подделку документа мужчине светит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 358 Уголовного кодекса Украины, о чем было проинформировано представителей Национальной полиции.
Напомним, иностранец пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны.