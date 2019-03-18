Українець хотів виїхати за кордон з підробкою паспорта країни ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Буковині прикордонники виявили українця, який спробував перетнути кордон за допомогою підробленого паспорта громадянина країни ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернівецького
прикордонного загону ДПСУ.
Чоловіка, який видавав себе за громадянина Республіки Чехія, виявили сьогодні вранці на кордоні з Румунією, коли він намагався покинути країну через пункт пропуску "Порубне".
"Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці виявили, що паспорт громадянина Республіки Чехія є підробленим. На інформаційній сторінці документа виявлено подвійну плівку та інші ознаки підробки", - додали прикордонники.
За підробку документа чоловіку світить кримінальна відповідальність, передбачена статтею 358 Кримінального кодексу України, про що було проінформовано представників Національної поліції.
Нагадаємо, іноземець намагався перевезти з Росії до України контрабандні телефони.