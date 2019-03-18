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Іноземець намагався перевезти з Росії до України контрабандні телефони

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Сеньківка” громадянин Молдови намагався перевезти з Росії до України контрабандні телефони та чохли до них, на понад 210 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Іноземець намагався перевезти з Росії до України контрабандні телефони

“В ході поглибленого огляду салону автомобіля, в спальному відділенні, прикордонниками Чернігівського загону спільно з митниками виявлено 9 смартфонів Samsung Galaxy S9+ та 80 чохлів до них”, — йдеться у повідомленні.

Власником контрабандних телефонів виявився 47-річний громадянин Молдови. Прикордонниками смартфони та чохли вилучено та оцінено у понад 210 тисяч гривень.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Маяки — Паланка — Удобне” у рейсовому автобусі, який слідував з Одеси до Кишинева, було виявлено спеціально обладнану схованку з телефонами на 360 тисяч гривень.

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