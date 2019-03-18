Іноземець намагався перевезти з Росії до України контрабандні телефони

КИЇВ. 18 березня. УНН. Вчора у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Сеньківка” громадянин Молдови намагався перевезти з Росії до України контрабандні телефони та чохли до них, на понад 210 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.