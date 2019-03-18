Иностранец пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера в международном автомобильном пункте пропуска "Сеньковка" гражданин Молдовы пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны и чехлы к ним, более чем 210 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В ходе углубленного осмотра салона автомобиля, в спальном отделении, пограничниками Черниговского отряда совместно с таможенниками обнаружено 9 смартфонов Samsung Galaxy S9 + и 80 чехлов к ним", - говорится в сообщении.
Владельцем контрабандных телефонов оказался 47-летний гражданин Молдовы. Пограничниками смартфоны и чехлы изъяты и оценены в более 210 тысяч гривен.
Напомним, в пункте пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" в рейсовом автобусе, который следовал из Одессы в Кишинев, было обнаружено специально оборудованный тайник с телефонами на 360 тысяч гривен.