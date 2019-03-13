У рейсовому автобусі виявили контрабанду телефонів на третину мільйона гривень

КИЇВ. 13 березня. УНН. У пункті пропуску “Маяки — Паланка — Удобне” у рейсовому автобусі, який слідував з Одеси до Кишинева, було виявлено спеціально обладнану схованку з телефонами на 360 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС в Одеській області.