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У рейсовому автобусі виявили контрабанду телефонів на третину мільйона гривень

У рейсовому автобусі виявили контрабанду телефонів на третину мільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У пункті пропуску “Маяки — Паланка — Удобне” у рейсовому автобусі, який слідував з Одеси до Кишинева, було виявлено спеціально обладнану схованку з телефонами на 360 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС в Одеській області.

“Вона знаходилася біля дверей водія в технічній порожнині під пасажирським сидінням, доступ до якої був перекритий конструкційною особливістю автобусу. Саме в цій порожнині одеські митники спільно з прикордонниками та колегами з Молдови виявили 9 пар навушників та 24 мобільні телефони різних модифікацій у заводському упакуванні торговельний марок APPLЕ, Xiaomi і Samsung, у тому числі IPhone Х та ХS. Орієнтовна вартість виявленого товару складає близько 360 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

У ДФС додали, згідно митного законодавства, з України можна вивозити без оподаткування товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. євро. За фактом переміщення з приховуванням від митного контролю товарів, сумарна вартість яких перевищує еквівалент 10 тис. євро, складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України.

Також митники зазначили, що у разі, якщо вартість товару була менше 10 тис. євро, одеські митники не мали б підстав для складання протоколу про ПМП.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники виявили у рейсовому автобусі контрабандний товар на чверть мільйона гривень. Транспорт сполученням “Одеса — Чимішлія” прямував через пункт пропуску “Серпневе” до Молдови.

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