Чоловік віз до Молдови контрабандний товар на чверть мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На Одещині прикордонники виявили у рейсовому автобусі контрабандний товар на чверть мільйона гривень. Транспорт сполученням "Одеса – Чимішлія" прямував через пункт пропуску "Серпневе" до Молдови. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Прикордонники мали випереджувальну інформацію щодо можливого здійснення протиправної діяльності і спільно з працівниками митниці провели поглиблений огляд маршрутного мікроавтобусу, яку водій обладнав схованками.
Правоохоронці виявили чималу кількість шоколаду, кави, жіночого взуття та одягу, які водій, ймовірно, мав намір реалізувати в сусідній країні. Увесь вантаж, попередня вартість якого становить 240 тисяч гривень, вилучили.
Тривають заходи по встановленню усіх обставин правопорушення.
Нагадаємо, контрабандисти намагались переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок цигарок.