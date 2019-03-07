Чоловік віз до Молдови контрабандний товар на чверть мільйона гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. На Одещині прикордонники виявили у рейсовому автобусі контрабандний товар на чверть мільйона гривень. Транспорт сполученням "Одеса – Чимішлія" прямував через пункт пропуску "Серпневе" до Молдови. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

Прикордонники мали випереджувальну інформацію щодо можливого здійснення протиправної діяльності і спільно з працівниками митниці провели поглиблений огляд маршрутного мікроавтобусу, яку водій обладнав схованками.

Правоохоронці виявили чималу кількість шоколаду, кави, жіночого взуття та одягу, які водій, ймовірно, мав намір реалізувати в сусідній країні. Увесь вантаж, попередня вартість якого становить 240 тисяч гривень, вилучили.

Тривають заходи по встановленню усіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, контрабандисти намагались переправити до Румунії майже 2,5 тисячі пачок цигарок.

Українські Національні Новини

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