Мужчина вез в Молдову контрабандный товар на четверть миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области пограничники обнаружили в рейсовом автобусе контрабандный товар на четверть миллиона гривен. Транспорт сообщением "Одесса - Чимишлия" следовал через пункт пропуска "Серпневое" в Молдову. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Пограничники имели опережающую информацию относительно возможного осуществления противоправной деятельности и совместно с работниками таможни провели углубленный осмотр маршрутного микроавтобуса, которую водитель оборудовал тайниками.
Правоохранители обнаружили большое количество шоколада, кофе, женской обуви и одежды, которые водитель, вероятно, намеревался реализовать в соседней стране. Весь груз, предварительная стоимость которого составляет 240 тыс. гривен, изъяли.
Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Напомним, контрабандисты пытались переправить в Румынию почти 2,5 тысячи пачек сигарет.