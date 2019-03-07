Мужчина вез в Молдову контрабандный товар на четверть миллиона гривен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109684 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113746 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116418 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117081 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146630 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145037 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130412 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130421 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина вез в Молдову контрабандный товар на четверть миллиона гривен

Мужчина вез в Молдову контрабандный товар на четверть миллиона гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области пограничники обнаружили в рейсовом автобусе контрабандный товар на четверть миллиона гривен. Транспорт сообщением "Одесса - Чимишлия" следовал через пункт пропуска "Серпневое" в Молдову. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Пограничники имели опережающую информацию относительно возможного осуществления противоправной деятельности и совместно с работниками таможни провели углубленный осмотр маршрутного микроавтобуса, которую водитель оборудовал тайниками.

Правоохранители обнаружили большое количество шоколада, кофе, женской обуви и одежды, которые водитель, вероятно, намеревался реализовать в соседней стране. Весь груз, предварительная стоимость которого составляет 240 тыс. гривен, изъяли.

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, контрабандисты пытались переправить в Румынию почти 2,5 тысячи пачек сигарет.

Украинские Национальные Новости

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