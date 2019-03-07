Мужчина вез в Молдову контрабандный товар на четверть миллиона гривен

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одесской области пограничники обнаружили в рейсовом автобусе контрабандный товар на четверть миллиона гривен. Транспорт сообщением "Одесса - Чимишлия" следовал через пункт пропуска "Серпневое" в Молдову. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.