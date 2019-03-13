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В рейсовом автобусе обнаружили контрабанду телефонов на треть миллиона гривен

В рейсовом автобусе обнаружили контрабанду телефонов на треть миллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 8616 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В пункте пропуска "Маяки - Паланка - Удобное" в рейсовом автобусе, который следовал из Одессы в Кишинев, было обнаружено специально оборудованный тайник с телефонами на 360 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС в Одесской области.

"Она находилась у двери водителя в технической полости под пассажирским сиденьем, доступ к которой был перекрыт конструкционной особенностью автобуса. Именно в этой полости одесские таможенники совместно с пограничниками и коллегами из Молдовы обнаружили 9 пар наушников и 24 мобильные телефоны различных модификаций в заводской упаковке торговый марок Appl, Xiaomi и Samsung, в том числе IPhone Х и ХS. Ориентировочная стоимость обнаруженного товара составляет около 360 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В ГФС добавили, согласно таможенного законодательства, из Украины можно вывозить без налогообложения товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 тыс. евро. По факту перемещения с сокрытием от таможенного контроля товаров, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 10 тыс. евро, составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Также таможенники отметили, что в случае, если стоимость товара была меньше 10 тыс. евро, одесские таможенники не имели оснований для составления протокола о НТП.

Напомним, в Одесской области пограничники обнаружили в рейсовом автобусе контрабандный товар на четверть миллиона гривен. Транспорт сообщением "Одесса - Чимишлия" следовал через пункт пропуска "Августовское" в Молдову.

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