Украинец К.Лей прошел в третий этап Олимпийского турнира по настольному теннису
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский представитель настольного тенниса Коу Лей поддержал свою коллегу по команде Татьяну Биленко на Олимпийском турнира в Рио, сумев начать свой путь с победы. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
Первым соперником украинца стал египтянин Омар Ассар. До последнего финального сета трудно было назвать победителя, ведь борьба шла за каждое очко.
Финальный результат поединка 4: 3 и К.Лей пробился в третий раунд соревнований.
Стоит отметить, что следующим соперником украинца станет француз Симон Гаузи.
Как сообщал УНН, наша соотечественница Т.Биленко прошла первый раунд соревнований по настольному теннису, разгромив соперницу из Чехии.