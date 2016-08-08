Украинец К.Лей прошел в третий этап Олимпийского турнира по настольному теннису

Первым соперником украинца стал египтянин Омар Ассар. До последнего финального сета трудно было назвать победителя, ведь борьба шла за каждое очко.



Финальный результат поединка 4: 3 и К.Лей пробился в третий раунд соревнований.



Стоит отметить, что следующим соперником украинца станет француз Симон Гаузи.



Как сообщал УНН, наша соотечественница Т.Биленко прошла первый раунд соревнований по настольному теннису, разгромив соперницу из Чехии.