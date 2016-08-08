Українець К.Лей пройшов у третій етап Олімпійського турніру з настільного тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Український представник настільного тенісу Коу Лей підтримав свою колегу по команді Тетяну Біленко на Олімпійському турніру в Ріо, зумівши розпочати свій шлях з перемоги. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.
Першим суперником українця став єгиптянин Омар Ассар. До останнього фінального сету важко було назвати переможця, адже боротьба точилась за кожне очко.
Фінальний результат поєдинку 4:3 і К.Лей пробився до третього раунду змагань.
Варто відзначити, що наступним суперником українця стане француз Сімон Гаузі.
Як повідомляв УНН, наша співвітчизниця Т.Біленко пройшла перший раунд змагань з настільного тенісу, розгромивши суперницю із Чехії.