Украинец Близнюк выступит в Летней лиге НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинский форвард Богдан Близнюк заключил соглашение с клубом НБА “Лос-Анджелес Клипперс” на период выступлений в Летней лиге НБА. Об этом сообщает ФБУ со ссылкой на spokesman.com, передает УНН.
“Это действительно прекрасная возможность для меня. Я благодарен за возможность бороться и продемонстрировать свое умение”, — прокомментировал ситуацию Близнюк.
Отметим, что первый матч в Летней лиге “Клипперс” предстоит сыграть 6 июля против “Голден Стейт”.
Напомним, что Близнюк стал самым результативным игроком в истории Восточного Вашингтона и в дивизионе, установив 16 рекордов.
Как сообщал УНН, на последнем драфте НБА “Вашингтон” выбрал под 44-м номером украинском Иссуфу Санон, а “Лейкерс” под 47-м номером выбрал Святослава Михайлюка. Позже стало известно, что Александр Кобец выступит в Летний лиге за “Чикаго”.