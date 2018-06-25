Українець Близнюк виступить у Літній лізі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Український форвард Богдан Близнюк уклав угоду з клубом НБА “Лос-Анджелес Кліпперс” на період виступів у Літній лізі НБА. Про це інформує ФБУ з посиланням на spokesman.com, передає УНН.
“Це справді чудова нагода для мене. Я вдячний за можливість боротися й продемонструвати своє вміння”, — прокоментував ситуацію Близнюк.
Зазначимо, що перший матч у Літній лізі “Кліпперс” має зіграти 6 липня проти “Голден Стейт”.
Нагадаємо, що Близнюк став найрезультативнішим гравцем в історії Східного Вашингтону та в дивізіоні, встановивши 16 рекордів.
Як повідомляв УНН, на останньому драфті НБА “Вашингтон” обрав під 44-м номером українця Іссуфа Санона, а “Лейкерс” під 47-м номером обрав Святослава Михайлюка. Пізніше стало відомо, що Олександр Кобець виступить в Літній лізі за “Чикаго”.