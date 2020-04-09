Украинец анонсировал выступления в Летней лиге НБА

Молодой баскетболист заявил, что в этом году будет выступать за "Нью-Йорк Никс".

"Да, буду играть за "Никс" в Летний лиге. По сезону НБА следил за всеми командами, все знают" Нью-Йорк ", команда с большими амбициями, но они сейчас в процессе перестройки - посмотрим, что из этого всего получится. Не могу сказать, что я хочу именно в город Нью-Йорк - мне главное баскетбол", - признался Санон.

Также украинец назвал выступление в Летней лиге НБА положительным опытом и рассказал о процессе.

"Мы приезжаем за четыре дня до старта Летней лиги, тренируемся, вместе живем в одной гостинице. Главное, что нужно сделать - это показать, что ты умеешь, и выиграть. Это сложно объяснить - там каждый сам за себя, но ты в команде. Ты должен показать себя, но при этом не быть эгоистом на площадке. Нужно побыть там, чтобы понять, ведь там все по-другому. Нужно показать баланс между тем, что ты можешь быть элитным скорером и при этом давать пасы. Редко в Летней лиге игрок дает 10 очков, 7 передач и 7 подборов", - добавил украинец.

Добавим, что 20-летнего Санон в 2018 году "Вашингтон Уизардс" выбрал на драфте НБА.