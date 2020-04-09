Українець анонсував виступи в Літній лізі НБА

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Атакуючий захисник "Дніпра" та збірної України Іссуф Санон під час прямого ефіру в Instagram розповів про своє повернення, досвід, який отримав в США на майбутній виступ в Літній лізі НБА, передає УНН з посиланням на ФБУ.