Українець анонсував виступи в Літній лізі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Атакуючий захисник "Дніпра" та збірної України Іссуф Санон під час прямого ефіру в Instagram розповів про своє повернення, досвід, який отримав в США на майбутній виступ в Літній лізі НБА, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Молодий баскетболіст заявив, що у цьому році буде виступати за "Нью-Йорк Нікс".
"Так, буду грати за "Нікс" в Літній лізі. По сезону НБА стежив за всіма командами, всі знають "Нью-Йорк", команда з великими амбіціями, але вони зараз в процесі перебудови - подивимося, що з цього всього вийде. Не можу сказати, що я дуже хочу саме в місто Нью-Йорк - мені головне баскетбол", - зізнався Санон.
Також українець назвав виступ в Літній лізі НБА позитивним досвідом та розповів про процес.
"Ми приїжджаємо за чотири дні до старту Літньої ліги, тренуємося, разом живемо в одному готелі. Головне, що потрібно зробити - це показати, що ти вмієш, і виграти. Це складно пояснити - там кожен сам за себе, але ти в команді. Ти повинен показати себе, але при цьому не бути егоїстом на майданчику. Потрібно побути там, щоб зрозуміти, адже там все по-іншому. Потрібно показати баланс між тим, що ти можеш бути елітним скорером і при цьому давати паси. Рідко, в Літній лізі гравець дає 10 очок, 7 передач і 7 підбирань", - додав українець.
Додамо, що 20-річного Санон в 2018 році "Вашингтон Візардс" обрав на драфті НБА.