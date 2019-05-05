Украина обратилась к РФ за подтверждением гражданства погибшего на Эльбрусе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинские дипломаты пока не получили ответ от российской стороны относительно гражданства альпиниста, погибшего на Эльбрусе. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
“Обратились к российской стороне для подтверждения гражданства погибшего — ответ еще не получен. Вопрос находится на контроле Генерального Консульства Украины в Ростове-на-Дону”, - сообщил Кирилич.
Напомним, в воскресенье МЧС РФ сообщило, что во время восхождения на гору Эльбрус, потерял сознание и умер гражданин Украины.
Позже российские спасатели заявили, что тело погибшего альпиниста было спущено с горы.