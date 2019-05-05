Украина обратилась к РФ за подтверждением гражданства погибшего на Эльбрусе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 91161 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103066 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105887 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107340 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132135 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113505 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139056 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144829 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130249 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130308 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина обратилась к РФ за подтверждением гражданства погибшего на Эльбрусе

Украина обратилась к РФ за подтверждением гражданства погибшего на Эльбрусе

Киев  •  УНН

 • 17430 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинские дипломаты пока не получили ответ от российской стороны относительно гражданства альпиниста, погибшего на Эльбрусе. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

“Обратились к российской стороне для подтверждения гражданства погибшего — ответ еще не получен. Вопрос находится на контроле Генерального Консульства Украины в Ростове-на-Дону”, - сообщил Кирилич.

Напомним, в воскресенье МЧС РФ сообщило, что во время восхождения на гору Эльбрус, потерял сознание и умер гражданин Украины.

Позже российские спасатели заявили, что тело погибшего альпиниста было спущено с горы.

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