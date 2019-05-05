Україна звернулась до РФ за підтвердженням громадянства загиблого на Ельбрусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Українські дипломати наразі не отримали відповідь від російської сторони щодо громадянства альпініста, загиблого на Ельбрусі. Про це в коментарі УНН повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
“Звернулися до російської сторони для підтвердження громадянства загиблого — відповідь ще не отримано. Питання перебуває на контролі Генерального Консульства України в Ростові-на-Дону”, — повідомив Кирилич.
Нагадаємо, у неділю МНС РФ повідомило, що під час сходження на гору Ельбрус, втратив свідомість і помер громадянин України.
Пізніше російські рятувальники заявили, що тіло загиблого альпініста було спущено з гори.