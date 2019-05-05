Тіло українського альпініста спустили з Ельбрусу - МНС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Пошуково-рятувальні роботи на горі Ельбрус завершені. Тіло загиблого альпініста, який є ймовірно громадянином України, спущено з гори. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МНС РФ.
"Станом на 14:30 пошуково-рятувальні роботи на горі Ельбрус завершені. Рятувальники МНС спустили тіло альпініста на галявину Азау і передали оперативно-слідчій групі ОМВД Росії по Ельбруського району. Для евакуації альпініста висувалися рятувальники Ельбруського ВПСО (вертолітний пошуково-рятувальний загін - ред.), СКРПСО (пошуково-рятувальний загін - ред.) МНС Росії в кількості 14 чоловік і 2 одиниці техніки ", - повідомляє МНС РФ.
Раніше повідомлялося, що альпініст втратив свідомість і цілком ймовірно помер на горі Ельбрус. Російські рятувальники припускають, що загиблий, є громадянином України.