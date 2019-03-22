Украина обратилась к РФ из-за недопустимости психиатрической экспертизы военнопленных

"Послала обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу назначения следственным управлением ФСБ РФ всем захваченным в плен пограничной службой РФ украинским военным морякам психиатрической экспертизы. Я подчеркиваю, что принудительное проведение психиатрической экспертизы в отношении украинских военнопленных со стороны правоохранительных органов РФ является исключительно актом угрозы, оскорбления и преследования, направленным на ограничение прав наших моряков. Это противоречит статье 17 Женевской конвенции и является ничем иным, как запугиванием и психологическим давлением в отношении граждан Украины, которые отказались предоставить удобные для следствия показания по сфабрикованному вопреки положениям гуманитарного права деле", - отметила омбудсмен.

По ее словам, согласно нормам международного гуманитарного права, 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными, которые защищены Третьей Женевской конвенцией.

Поэтому они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения. А с военнопленными должны вести себя гуманно, защищать их от актов запугивания и предоставлять им необходимую медицинскую помощь.

"Надеюсь на понимание со стороны российского омбудсмена и на соответствующее реагирование на такие действия со стороны правоохранительных органов РФ", - добавила Денисова.

Напомним, командир захваченного ФСБ у берегов аннексированного Россией Крыма украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица стал 23-м моряком, которому российское следствие назначило проведение психолого-психиатрической экспертизы.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, потом их переместили в российские СИЗО в Москве.