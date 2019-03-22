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Україна звернулась до РФ через неприпустимість психіатричної експертизи військовополонених

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Український омбудсмен звернулась до своєї російської колеги щодо неприпустимості психіатричної експертизи військовополонених. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Україна звернулась до РФ через неприпустимість психіатричної експертизи військовополонених

"Надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з приводу призначення слідчим управлінням ФСБ РФ усім захопленим у полон прикордонною службою РФ українським військовим морякам психіатричної експертизи. Я наголошую, що примусове проведення психіатричної експертизи стосовно українських військовополонених з боку правоохоронних органів РФ є виключно актом погрози, образи та переслідування, спрямованим на обмеження прав наших моряків. Це суперечить статті 17 Женевської конвенції і є нічим іншим, як залякуванням та психологічним тиском у відношенні до громадян України, які відмовились надати зручні для слідства показання у сфабрикованій всупереч положень гуманітарного права справі", - зазначила омбудсмен.

За її словами, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, 24 затриманих членів екіпажів можна рахувати військовополоненими, яких захищено Третьою Женевською конвенцією.

Тож вони повинні користуватися статусом військовополоненого до тих пір, доки компетентний трибунал не прийме іншого рішення. А з військовополоненими мають поводитись гуманно, захищати їх від актів залякування і надавати їм необхідну медичну допомогу.

"Сподіваюсь на розуміння з боку російського Омбудсмана та на відповідне реагування на такі дії з боку правоохоронних органів РФ", - додала Денісова.

Нагадаємо, командир захопленого ФСБ біля берегів анексованого Росією Криму українського бронекатера “Нікополь” Богдан Небилиця став 23-м моряком, якому російське слідство призначило проведення психолого-психіатричної експертизи.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Крим, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

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