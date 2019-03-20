Командир "Нікополя" став 23-м моряком, якому призначили психіатричну експертизу – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Командир захопленого ФСБ біля берегів анексованого Росією Криму українського бронекатера “Нікополь” Богдан Небилиця став 23-м моряком, якому російське слідство призначило проведення психолого-психіатричної експертизи. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис адвоката Миколи Полозова у Facebook.
“Захист заперечував проти призначення експертизи з тих підстав, що норми міжнародного гуманітарного права, зокрема III Женевська конвенція від 12.08.1949 „Про поводження з військовополоненими“, не передбачає проведення таких дій стосовно військовополонених. Разом із тим, слідство, незважаючи на заперечення захисту, має твердий намір провести цю експертизу. У зв’язку з цим захистом заявлено клопотання про присутність адвоката при проведенні експертизи щодо Богдана Небилиці”, — написав адвокат.
Полозов додав, що останню постанову про проведення експертизи стосовно військовослужбовця Михайла Власюка російські слідчі представлять 21 березня.
Нагадаємо, раніше у Російській Федерації призначили психіатричну експертизу для 22 українського моряка — Дениса Гриценко.
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Як повідомляв УНН, фанати київського футбольного клуба “Динамо” на матчі проти “Челсі” на НСК “Олімпійський” виклали прапор Військово-морських сил Збройних сил України на підтримку захоплених Росією моряків.
25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.