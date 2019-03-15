Прапор ВМС виклали на матчі "Динамо" - "Челсі" на підтримку полонених моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Фанати київського футбольного клуба "Динамо" на матчі проти "Челсі" на НСК "Олімпійський" виклали прапор Військово-морських сил Збройних сил України на підтримку захоплених Росією моряків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Сухопутних військ ЗС України.
"На матч проти "Челсі" на НСК "Олімпійський" фанати київського "Динамо" виклали величезний прапор Військово-морських сил Збройних сил України. У такий спосіб уболівальники "Динамо" висловили підтримку полоненим українським морякам", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.