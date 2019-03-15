Флаг ВМС выложили на матче "Динамо" - "Челси" в поддержку пленных моряков

"На матч против "Челси" на НСК "Олимпийский" фанаты киевского "Динамо" выложили огромный флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Таким образом болельщики "Динамо" выразили поддержку пленным украинским морякам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.